Yüreğir'de tapu dağıtım töreni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
 - Güncelleme:
Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

Yüreğir Belediyesince imar sorunu çözülen Kazım Karabekir Mahallesi'nde hak sahiplerine düzenlenen törenle tapu verildi.

Yüreğir Belediyesince imar sorunu çözülen Kazım Karabekir Mahallesi'nde hak sahiplerine düzenlenen törenle tapu verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir İlçe Tapu Müdürü Leyla Sarıbal Egin ile mahalle sakinleri katıldı.

Kocaispir, törende Kazım Karabekir Mahallesi'nde 28 yıldır süren imar sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Yapılan imar düzenlemesiyle mahalledeki 1247 tapulu parselin yeniden düzenlenerek 55 parsele dönüştüğünü dile getiren Başkan Kocaispir, yeni tapuların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title