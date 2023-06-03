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Başkan Kılınç, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı

Başkan Kılınç, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı

Güncel Haberler

Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Kaza, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletten düşen ve kolunu kıran Ahmet A., isimli çocuğa ilk müdahaleyi Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletten düşen ve kolunu kıran Ahmet A., isimli çocuğa ilk müdahaleyi Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yaptı.

Başkan Kılınç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı çocuğu teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Belediyesi Süleyman Kılınç Adıyaman Güncel Haberler

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