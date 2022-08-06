Başkan Kılıç'tan yeni yaşam alanında inceleme

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, inşa çalışmaları devam eden Terme Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Terme'ye prestij katacak projenin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Terme'mize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Terme Belediyesi olarak, meslek yüksekokulu, gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzumuzu da içine alan yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz daha önceden dolgu çalışması yapılan 10 dönümlük alanda geçiş güzergahları ve kanal temizliği çalışmalarını tamamlamıştı. Şimdi de yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yaya köprüleri ve piknik alanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pide evi için ise temel atıldı. Söz konusu alanda spor, oyun, kültür ve peyzaj alanlarının bulunduğu ilçemize yakışacak bir yaşam alanı ve pide evi kazandıracağız. Terme'mizi güzel bir tesise kavuşturacağız" dedi.

Terme Park projesinin sadece sosyal tesis olarak değil her yönüyle yaşam alanı olarak tasarlandığına dikkati çeken Ali Kılıç, "Günde yaklaşık 18 bin aracın kullandığı Samsun-Ordu Karayolu üzerinde bulunan projemizin birkaç ayağı olacak. Pide evimiz ve yaşam alanımız tamamlandıktan sonra spor alanları ve kültür alanlarını içinde barındıracak. 2'inci etap çalışmalarımız başlayacak. Önümüzdeki yaz bu alanı inşallah hizmete açacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.