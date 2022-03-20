Terme Belediyesinden evi yanan aileye konteyner ev - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terme Belediyesinden evi yanan aileye konteyner ev

AA - Yaşar Karaman - Güncel
 - Güncelleme:
Terme Belediyesinden evi yanan aileye konteyner ev

Terme ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye belediye, konteyner ev yardımında bulundu.

Terme ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye belediye, konteyner ev yardımında bulundu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eğercili Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta evi yanan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Ordu ailesini ziyaret etti.

Aile sakinlerine geçmiş olsun dileklerini Kılıç, "Yangında evi ve eşyalarını kaybeden ailemize elimizden gelen yardımı yapacağız. İlk olarak barınma sorunlarını çözmek için konteyner evimizi ulaştırdık. Ekiplerimiz ayrıca ailemizin yatak, yorgan, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Daha sonra hayırsever hemşehrilerimizle birlikte ailemizin evini yeniden inşa etmek için çalışmalara başlayacağız. Bir an önce ailemizin yüzünü yeniden güldüreceğiz. Kendilerine tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

Ordu ailesi ve mahalle sakinleri Başkan Kılıç'a yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Getirilen konteyner, vinç yardımı ile uygun bir alana yerleştirildi.

Terme Belediyesinden evi yanan aileye konteyner ev

Terme Belediyesinden evi yanan aileye konteyner ev

Terme Belediyesinden evi yanan aileye konteyner ev

Terme Belediyesinden evi yanan aileye konteyner ev

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title