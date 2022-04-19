Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca mahalle sakinleriyle iftarda bir araya geldi

Karatay Belediyesi tarafından, Ağsaklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına çok sayıda kişi katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşın birlik ve beraberliği, huzuru, mutluluğu ve rahatı için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Mahallelerden gelen talep ve ihtiyaçlara göre hareket ettiklerini aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Ağsaklı Mahallesi'nde çok yakın bir zamanda sosyal tesisimizin inşaatına başlayacağız, inşallah yıl içinde de tamamlayacağız. Bunun yanı sıra altyapı, yol, asfalt ve parke çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kapsamda da Toscu yaylasına kadar olan yolumuzu bu yıl tamamlıyoruz. Dolayısıyla Karatay'ımızın 80 mahallesinin ihtiyacı neyse muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve ilçe teşkilatımızla birlikte yerinde tespit ederek bu ihtiyaçları yerine getirmeye gayret ediyoruz."

Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve Karatay Belediyesi meclis üyeleri, iftar programının ardından Karakaya Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Karakaya Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından Kılca ile Genç, Karakaya Mahalle Konağı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.