Karatay'da ilk iftar Şefkat Evleri'nde düzenlendi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilk iftarını Karatay Şefkat Evleri'nin misafirleriyle yaptı.

Karatay Şefkat Evleri'ndeki iftar programına Kılca ile eşi Şerife Kılca'nın yanı sıra Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ve eşi Şengül Orhan, ilçe mülki idare amirleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile Şefkat Evleri'nde misafir edilenler katıldı.

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, ramazan ayının ilk iftarını Karatay Şefkat Evleri'nde açtıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bizleri ramazana kavuşturan yüce Allah'a hamd ediyorum. Ne kadar bir ve beraber olursak bütün olursak bu toplum o kadar yücelecektir. O kadar kendini güvende hissedecektir. Bundan sonra iftar sofralarında başkanımızın ifade ettiği gibi birlikte olacağız." dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, "Konya'mızda, Karatay'ımızda çok güzel bir uyum ve ahenk var. Hamdolsun her ramazan olduğu gibi bu yıl da bu şehrin sokakları da ruhu da yine bir başka. Konya'mız, manevi iklimiyle ve huzuruyla ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi. İki yıldır pandemi nedeniyle toplu iftarlar yapamıyorduk. 2019 yılında yine ilk iftarımızı sizlerle yapmıştık bu yıl da yine beraberiz. Rabbim bizlerin bu birlikteliğini ve beraberliğini daim kılsın inşallah." diye konuştu.