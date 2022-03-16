Başkan Kayalar: "Amacımız yaşanan felaketlerin bir daha tekrarlanmaması"

GAZİPAŞA, ANTALYA (Bültenler) - İlçede yaşanan sel felaketlerinin bir daha yaşanmaması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Kayalar, "İZSU ekiplerimiz ve fen işleri müdürlüğüne bağlı ekip arkadaşlarımızla birlikte dere ıslah çalışmalarımıza devam ederek, ilçemizde yaşanması olası sel ve taşkınların önüne geçmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Risk oluşturabilecek noktalarda çalışmalar sürecek"

Başkan Kayalar, bölgede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:

"Sel ve taşkın felaketlerine karşı risk oluşturacak Gazipaşa, Gölcükler ve Görece Cumhuriyet mahallelerimizdeki derelerimizde çalışmalarımızın sonuna geldik. İZSU ve belediye ekiplerimizin ortak çalışmaları doğrultusunda,derelerimize 1505 metre taş duvar döşenirken, 1616 metre korkuluk imalatı ve 205 metre dere duvarı yükseltilmesi işlemleri yapıldı. Bölgelere 2250 metrekare de kilit parke döşendi. Program dahilinde ilçemizin risk oluşturabilecek tüm noktalarında çalışmalarımız sürecek."

Başkan Kayalar'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Sel ve taşkınlara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de bölgede ciddi çalışmalar yaptığını kaydeden Başkan Kayalar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balabandere Sulama Göleti ve Sandidere sulama göletlerinde yapılan ve 8 milyon lira harcanan onarım çalışmalarıyla şiddetli yağışların neden olabileceği can ve mal kaybının önüne geçilecek. Bu kapsamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere, tüm bürokratlara ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum."

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