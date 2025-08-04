Başkan Kasap'tan Müftü Süsün'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Kasap'tan Müftü Süsün'e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kasap, yeni görevi için müftüye mutluluk dileklerini iletti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Kasap, yaptığı açıklamada İlçe Müftüsü Süsün'e hayırlı olsun dileklerinde bulunduğunu belirtti.

İlçe Müftüsü Süsün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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