Başkan Kasap Ayvaşık Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ayvaşık Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ziyarete Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay da katıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ayvaşık Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kasap, Ayvaşık Mahallesi Oğuzken bölgesine ziyarette bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Buluşmalarda Kasap'a Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay da eşlik etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
