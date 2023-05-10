BAŞKAN KARTOĞLU'NDAN TOGG İLE LİSE ZİYARETİ
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, makam aracı olarak kullanacağı Togg'u teslim aldı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, makam aracı olarak kullanacağı Togg'u teslim aldı. Kartoğlu, yerli otomobil ile ilk ziyaretini ilçedeki bir liseye yaptı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, makam aracı olarak kullanacağı yerli otomobil Togg'u teslim aldı. 'Gençlerle Birlikte, Daha Güçlü' programı için Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'ne Togg ile giden Başkan Kartoğlu, öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Kartoğlu, 2 öğrenciyi yerli otomobille evlerine bıraktı.
Togg aracın, akşam saatlerinde Başakşehir Kent Meydanı'ndaki mobil etkinlik alanında ilçe sakinleriyle bir araya getirileceği de belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel