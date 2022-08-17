BAŞKAN KARTOĞLU: BAŞAKŞEHİR'DE RİSKLİ BİNA ORANI YÜZDE 15'E DÜŞTÜ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelindeki riskli bina oranının yüzde 50'den yüzde 15'e düşürüldüğünü duyurdu. Deprem öncesi yapılması gereken en önemli maddenin binaları yenilemek olduğunu vurgulayan Kartoğlu, 2 yıl içerisinde bu oranın yüzde 8'e indirilmesi adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, asrın felaketi olarak tanımlanan 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yılında basın toplantısı düzenledi. Deprem simülasyon merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında Kartoğlu, 2009 yılında ilçede yüzde 50 olan riskli bina oranını 2022 yılında nasıl yüzde 15'e düşürüldüğünü anlattı. Hizmet ve projelerine de değinen Kartoğlu, 2022 sonu ve gelecek 5 yıla dair hedeflerini açıkladı.

'115 BİN VATADANŞIMIZA DEPREM BİLİNCİ EĞİTİMİ VERDİK'

Depremle ilgili yapılacak en önemli şeyin deprem öncesinde tedbir almak olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Bugün 17 Ağustos bizim için acı hatırası olan bir gün. Tam 23 yıl önce Marmara depremini yaşadığımız birçok kaybımızın olduğu acı bir gün. Bütün uzmanların söylediği şey; ülkemizin fay hatları içerisinde olduğu ve depremin bizimle ilgili maalesef bir gerçek olduğu. O yüzden yapılabilecek ey hızlıca şey depremle ilgili tedbirler almaktır. Bu konuyu birkaç başlıkla özetleyerek hızlıca aksiyon aldık. Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılacak olan faaliyetler başlığı altında ekiplerimizle bir organizasyon şeması yaptık ve uygulamalara başladık. Deprem anı ve sonrasında yapılacak uygulamalarla ilgili daha önce kuruluşunu yaptığımız BAŞAKAY ekibimiz, AFAD ekibimiz ve birimimizle ilçemizde yaşayan 115 bin vatandaşımıza afet bilinci eğitimi verdik. Bu rekor bir sayıdır' dedi.

'TOPLANMA ALANLARININ SAYISINI ARTIRDIK'

İlçe genelinde toplanma alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Kartoğlu, 'Başakşehir bu noktada çok şanslı bir ilçe. Çünkü şu anda bizim 4 buçuk milyon metrekare park alanımız var. Site içerisindeki yeşil alanlar hariç. 4 buçuk milyon metrekare park alanı ilçemizde yaşayan nüfus için fazlasıyla yeterli bir alan. Ama bu sayıyı daha da artıracağız' diye konuştu.

'DEPREM ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ MADDE BİNALARI YENİLEMEK'

Deprem öncesinde yapılması gereken en önemli maddenin binaları yenilemek olduğunun altını çizen Kartoğlu, şunları söyledi:

'Başakşehir Belediyesi 2009 yılında kurulmuş bir ilçe ve yenileme konusunda da tarihi bir rekora imza attı. 2009 yılında ilçemizdeki riskli bina oranımız yüzde 50. Bu yıl sonu güncellediğimiz oranımız ve şu anda yeni tarihle güncellediğimiz oranımız riskli bina oranımızın yüzde 15'e düştüğünü gösteriyor. Bu tarihi bir rekordur. Bu tarihi bir başarıdır. Hedefimiz 2 yıl içerisinde riskli bina oranımızı yüzde 8'e indirmek. Eğer biz bunu da başarırsak istanbul için çok önemli bir başarıya imza atmış olacağız. Bu sonuç İstanbul'daki diğer ilçe belediyelerinden daha fazla konut üretilmesi ve sahada yoğun bir çalışma yürütülmesiyle elde edildi. Bu bizi biraz önce anlatmış olduğumuz oranlara taşıdı. Aynı zamanda sadece kentsel dönüşüm, sosyal konut değil Türkiyede'de ilk defa deprem izolatörlüğü konut projesiyle de bir öncülük yapmış olduk. Ülke açısından önemli bir projeye imza atmış olduk. Bundan sonra da var gücümüzle yapmış olduğumuz bu konutların sayısını artırarak hem vatandaşlarımızın güvenli konut edinmesini sağlayacağız hem de kentsel dönüşümle kalan o küçük oranlarımızla hızlıca güncelleyip şehrimizin güvenilir yaşanılır güzel kent olmasını daim kılacağız.'

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu konuşmasının ardından deprem simülasyonunda 17 Ağustos 1999 yılındaki Marmara Depremini deneyimledi.