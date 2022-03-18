Başkan İduğ şehit aileleriyle buluştu

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası'nda şehit aileleriyle kahvaltıda buluştu. Başkan İduğ, şehit ailelerinin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, "Sizler sayesinde bu ülkede özgür bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un yanı sıra İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yücel Alphan, Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut, CHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Duygu Bölük, CHP Bornova İlçe Sekreteri Cemal Hocaoğlu ve şehit aileleri katıldı.

Şehit aileleriyle tek tek selamlaşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova Belediye Başkanı olarak değil, bir evladınız olarak konuşuyorum. Zaferler bedeller ödenmeden kazanılmıyor. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda bir çok bedel ödenerek buralara gelindi. Bizler bu acıları içimize gömdük. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bağımsız bir ulus olarak yaşadığımız ülkemizde bize düşen,sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi daha ileriyle taşımak" dedi.

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