Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti

AVCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Yönetim Çocuklarda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında makamların sahipleri öğrenciler oldu. Her yıl 23 Nisan'da makamların sahibi olan öğrenciler, şehri kısa bir süreliğine de olsa yöneterek nasıl bir yönetim istediklerini, hangi sorunların çözümünü talep ettiklerini belirterek, sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için yetkililere talimat verdiler.

Kutlamalar kapsamında Avcılar Belediye Başkanlığı Binası'na gelen öğrenciler Başkan Turan Hançerli'yi ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Hançerli, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra makamını genç başkanlara bıraktı.

Makam Koltuğuna Oturdular

Avcılar Belediyesi'nde makam koltuğuna ilk olarak Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Abdulbaki Maral daha sonra da Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencisi Betül Cemre Ocak oturdu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turan Hançerli, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yeni başkanlarımızla birlikteyiz. Gözleri ışıl ışıl parlayan, her şeyin en iyisine ve en güzeline layık çocuklarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Sevgili çocuklarımıza söz veriyorum onlar için daha çok çalışacağım" dedi.

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