Başkan Gürkan, Malatya'ya yapılan hizmet ve yatırımları misafirleriyle gezdi

Gürkan: Kütüphanemizin inşaatını Eylül ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz

Malatya'nın en önemli yatırımlarından biri olan Millet Kütüphanesindeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, "Kaba inşaat çalışmaların sona geldiği Millet Kütüphanemiz ferah bir bina hüviyetinde. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Eylül ayı gibi tamamlamayı planlamaktayız. Akabinde yapılacak olan iç tefrişat çalışmaları sonrasında da halkımızın hizmetine açılmış olacak. Malatya'daki hizmetlerimizde bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımıza, değerli hemşerimiz İhsan Selim Baydaş'a Malatya halkı adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Kadim şehir diye tabir ettiğimiz, medeniyetlerin merkezi uygarlıkların başladığı dediğimiz şehrimizin kütüphanesi yoktu. Kütüphanemizin yapımında hemşerimiz İhsan Selim Baydaş'ın büyük katkıları oldu. Sayın Valimizin de bu hizmetin buraya gelmesinde büyük gayret ve çabaları oldu. Netice itibariyle Mülki İdare Amiri, Yerel Yönetim ve Hükümetimiz ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz hizmetlerden bir tanesi Millet Kütüphanesidir" dedi.

Gürkan: Türkiye'de örneği olmayan bir Gençlik Kampı olacak

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, "3 milyon 300 bin m2'lik yeşil alana sahip şehrin merkezinde çok güzel bir park oluşturuyoruz. Oluşturulan bu Beydağı Tabiat Parkı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Gençlik Kampı yapıyoruz.Gençlik Kampı; Spor Merkezi, Voleybol, Hentbol, Basketbol ve Futbol sahaları ve çevre düzenlemeleriyle Türkiye'de bir örneği daha olmayan güzel bir merkez olacak. Bu anlamda Bakan Yardımcımızın nezdinde Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetlerin Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Malatya'mızın gelecek yıllarına katkı sunacak birçok yatırım yapılmakta. Bugünkü rakamlarla milyarların üzerinde yatırımlar gerçekleştiriliyor. 5 bin kişilik Kapalı Spor Salonu, jimnastik salonu, yüzme havuzları, okullarımıza ve mahallelerimize spor sahaları yapılmakta. Gerçekten Malatya spor yatırımları noktasında en büyük hizmetleri aldığı bir dönemi yaşıyor. Bu hizmet ve yatırımların Malatya'mıza kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve değerli hemşerimiz İhsan Selim Baydaş'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Baydaş: Şehrin kütüphane eksiğini gidermiş olacağız

Çeşitli temas ve programlara katılmak üzere memleketine geldiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, "Memleketimize yaptığımız ziyaretimiz sırasında yapılan hizmetleri ve yatırımlarımızı da geziyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız hizmetlerimizle ilgili detaylı bir şekilde bilgiler aktardı. Yapmış olduğumuz Gençlik Kampı, Spor ve Jimnastik Salonu, Gençlik Spor Kompleksleriyle şehrin ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. İki yıl önce protokollerini imzaladığımız yatırımların inşaatlarının yükseliyor olmasını memnuniyet ve mutlulukla karşılıyoruz. Bu hizmetlerden bazıları tamamlandı, bazılarının inşaatları devam ediyor.Şehrin en güzel ve kıymetli yerinde Belediyemiz burayı tahsis etti. Şehrin kütüphane eksiğini gidermiş olacağız. Diğer hizmetlerimizde tamamlandığı zaman sportif altyapı adına eksik hizmet bırakmayacağız. Bu hizmetlerin Malatya'ya kazandırılmasında emekleri bulunan Malatya Valimize, Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde bu vesileyle şehrimize hizmet etme sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız" dedi.

Baruş: Yatırımlar çok şükür bir bir hayata geçiyor

Malatya'nın geleceğini emanet edecekleri gençlere hizmet verecek olan tesisleri incelediklerini belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın kültürel faaliyetlerini ve ders çalışma alanlarını sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için Kütüphanelerin yapımı büyük önem taşıyor. Aynı zamanda gençlerimizin akıl ve vücut olarak zinde kalması içinde ferah bir ortamda spor yapabilecekleri spor tesislerinin oluşturulması çok önemli. Gençlere yapılan yatırım şehrin geleceğine yapılan yatırım. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz arasında son derece güzel iş birliği var. İki yıl önce Sayın Bakanımızın Malatya ziyareti sırasında ifade ettiği yatırımlar çok şükür bir bir hayata geçiyor. Kütüphanemiz Türkiye'de kapalı alan açısından birinci sırada yer alabilecek bir kütüphane. 8 bin 500 m2 kapalı alanı olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz burada çok rahat bir ortamda derslerini çalışabilecekler, kültürel faaliyet yapabilecekler. İnşallah çocuklarımız, gençlerimiz bunu çok güzel bir şekilde kullanırlar. Bu yatırımlardan dolayı Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımıza ve bu hizmetlerin talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu yatırımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi çok önemli. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Millet Kütüphanesi inşaat alanındaki incelemenin ardından, Başkan Gürkan ve beraberindeki heyet daha sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Melekbaba Gençlik Merkezini ziyaret ederek, burada eğitim gören gençlerle badminton ve masa tenisi oynadılar. Ardından da Beydağı Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Kampı, Orduzu Bölgesinde yapılmakta olan Spor ve Jimnastik Salonu ile Mişmiş Park alanında incelemelerde bulundular. İnceleme gezisi sırasında, yapılan çalışmalar hakkında ilgililer tarafından Bakan Yardımcısı Başdaş'a bilgiler aktarıldı.

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