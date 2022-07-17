Başkan Gürkan'dan esnafa ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, kentte esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Gürkan, ziyarette vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Gürkan, hizmetlerin Malatyalılar tarafından takdirle karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan almış olduğumuz olumlu tepkiler bizlerin çalışma azmini daha da artırmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnaf ve vatandaşlarımızla bir aradayız. Malatya'nın her noktasında ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. Hemşehrilerimizin daha modern ve çağdaş bir şehirde yaşamalarını sağlamak için projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Biz hemşerilerimizle bir olursak, birlik olursak memleketimiz için yaptığımız hizmetleri artırarak devam ettirebiliriz."