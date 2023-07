Başkan Güler: " Ordu'nun esas derdi heyelan"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve taşkınlar hakkında bilgi verdi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve taşkınları anlatarak, yağışların ilk anından itibaren yapılan çalışmaları görsellerle anlattı. Başkan Güler, görülmemiş bir durum ile karşılaşıldığını belirterek, "Ordu'nun dereler üzerine kurulmuş, esas derdi heyelan. İlimizde sel kapanları yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Belediye'nin Meclis Salonu'nda Ordu'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve taşkınlar hakkında bilgi verdi. Yağışların ilk anından itibaren yapılan çalışmaları görsellerle birlikte anlatan Başkan Güler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, OSKİ Genel Müdürü Murat US ve daire başkanları hazır bulundu.

"Görülmemiş bir durum ile karşılaştık"

Toplantıda önemli konulara değinen Başkan Güler, yağışlarla ilgili olarak "Yıllardır görülmemiş bir durum ile karşılaştık. Planlı bir çalışma ile normale dönüyoruz. Tüm ekibimiz, kurum ve kuruluşlarımız bu sorunları birlikte çözdük" dedi.

"Ordu'nun esas derdi heyelan"

Ordu'nun asıl sorununun sel değil, heyelanlar olduğuna değinen Başkan Güler, birçok ilçenin dereler üzerine kurulduğunu ifade etti. Her yağış öncesi yapılan uyarılar sonucu önlemler aldıklarını kaydeden Güler, "Altınordu 14 dere üzerine kurulmuş. Ünye 16 ve Fatsa 12 dere üzerine kurulmuş. Altınordu'da 14 derenin 12'si kapalı 2 tanesi yarı açık. Bunlarda Bülbül ile Civil dereleri. Aslında 14'te değil 64 dere üzerine kurulmuş. Bunlardan bazıları birleşmiş, bazıları kapanmış, bazıları da beton ile kapanmış. Çocukluğumuzda seller olurdu, sahil ile birleşirdi ama çocukluğumuzdan bu yana bu denlisini görmemiştik. Biz her uyarı yapıldığında her derenin başına bir ekip koyuyoruz. Anında müdahale etmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim selden ziyade heyelanı konuşmamız lazım. Ordu'nun esas derdi heyelan. Su akıp geçiyor ama heyelan öyle değil. Yaşadığımız son olaylar bunu gösterdi. Biz iş makinalarımızı iyi ki önlem olarak oralara koymuşuz" diye konuştu.

"Balçık ve taşlar 2 gün içerisinde temizlendi"

Ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmalara değinen Başkan Güler, kısa süre içerisinde şehri temizlediklerine vurgu yaptı. Tüm balçık ve taşların 2 gün içerisinde temizlendiğini kaydeden Güler, "Yaşanılan ve şehri balçık içinde bırakan sel sonrası bütün ekiplerimiz ile sahada etkin mücadele örneği sergiledik. Tüm ekibimiz fedakarca mücadele ederek selin izlerini şehirden kaldırdı. Cumartesi ve pazar günü esnaflarımızın kapalı olması işlerimizi hızlandırdı. Şehri adeta sil baştan temizledik. Mesainin başladığı ilk gün olan pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi şehir temizlenmiş ve balçıklardan kurtulmuştu. Aslında bu tamamen işimize nasıl konsantre olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Bin 200 adet heyelan meydana geldi"

Ordu genelinde bin 200 heyelanın meydana geldiğini ve durumun su kesintilerine de yol açtığına değinen Başkan Güler, bu sorunu 24 saat geçmeden çözdüklerini belirtti. Başkan Güler, "Selin etkisi nedeniyle borular koptu ve Altınordu ve Fatsa'da su kesintileri meydana geldi. 24 saat geçmeden sorun giderilerek evlere yeniden su iletimi sağlandı. 175 kamyon taş getirerek Altınordu'da akşam 5 gibi çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 19 ilçede çalışmalar yaptık. Bin 200 heyelan meydana geldi. 3 noktada büyük heyelanlar meydana geldi. Diğer alanlarda yolu ulaşıma açtık. Allah'tan can kaybımız yok. Fatsa'da da belediye mühendisleri önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Akan suyun üzerinden 10 ton ağırlığındaki boruyu karşıdan karşıya ırmak akarken taşımak kolay bir şey değildi. Biz bunu yaptık ve su iletimi sağladık. Fatsa'da su kesintisi yaşanan bir yer kalmadı" diye konuştu.

"Sel kapanları yapılacak"

Ordu'nun en önemli sorununun heyelanlar olduğunu ve bu heyelanların taşkına sebep olmaması için sel kapanları yapacaklarını aktaran Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Bu bölgeyi tanıyoruz. Bakanlığımız döneminde de KÖYDES Projelerini başlatmıştık. Ordu hep ilk 3'ü aldı. Ordu çok zor şartları olan bir yer. 27 bin 500 km yol ağı var. Heyelan riski fazla. Dereler üzerine kurulmuş. Altınordu'da 9 bin 410 metre kapalı baks, açık dere 3 bin 850 metre. Burada DSİ'nin istediği gibi ya kapalı yerleri açacağız ya da başka bir şey yapacağız. O başka bir şeyde şu; sel kapanları yapacağız suyun başına. Daha öncesinde yapmayı düşündüğümüz şeydi şimdi aciliyet gerektiriyor. Suyu yukarıda tutacağız. Başladığımız yerlerde yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak. Belki bazı yerleri yıkacağız. Fatsa ve Ünye'de de durum benzer. Sel kapanları konusu önemli bir konu."

"Derelerin tek elde toplanması gündemde"

Derelerin, Devlet Su İşleri veya belediyeler tekelinde olmasının gündemde olduğunu da söyleyen Başkan Güler, "Ordu'nun meselesi heyelan ve dereler. En son Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız geldi. Bakanlarımız buraya sadece görmek için değil fikirlerini beyan etmek için geldiler. Onların görüşleri de bir yerde uyarı ve direktif seviyesinde. Dolayısıyla DSİ baktığı dere ve ırmaklarla belediyelere bırakılanlar farklı. Bu tanımın kalkması lazım. Bunları ele almamız lazım. Şuan net bir karar yok. İyi ki Topçam barajını yapmışız, iyi ki Melet'in kenarından çöpleri temizlemiş. Eğer onları yapmamış olsaydık Melet de patlayabilirdi. Bunlar işin tedbir kısmı" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra soru-cevap kısmına geçildi. Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.