Üye Girişi
Haberler

Başkan Fatma Şahin'den Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şahin, birlikte çalışarak şehrin tanıtımına katkı sağlamak için destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Başkan Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve beraberindeki heyetle bir süre önce göreve seçilen Meral Ay ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Şahin, basın mensuplarının şehrin tanıtımı için önemli işler yaptıklarını söyledi.

Şahin, bardağın boş tarafının her zaman olduğunu ancak bunu birlikte doldurup büyütebileceklerini vurgulayarak, "Sizinle birlikte yapacağımız çalışmalar, bize de güç verecek. Bizim de buna ihtiyacımız var. Yine yapılması gereken neyse biz birlikte başaralım. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni Türkiye'ye demiyorum tüm dünyaya örnek bir cemiyete dönüştürelim. Biz buna hazırız ve kararlıyız, birlikte başaracağız." dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay da kent yararına olan bütün projelere destek vereceklerini ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Ay, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Başkanımız Fatma Şahin'den cemiyetimiz için bir sosyal tesis istemiştik. Fatma bakanımız da ilk ziyaretimizde buna olumlu karşılık verdi. Yönetimimizle gittik yerimize baktık. Gaziantep'e hayırlı olsun. İnşallah çok yakın sürede hem protokolünü hem de açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedioğlu ise cemiyete ilk defa kadın başkan seçilmesinin rol model olması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Fatma Şahin gaziantep

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.