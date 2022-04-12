Tokat Belediye Başkanı Eroğlu öğrencileri ziyaret etti

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, öğrenci evini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Eroğlu, sahuru üniversite öğrencileri ile yaptı.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden öğrencilerin evlerine konuk olan Eroğlu, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere kendisinin hazırladığı sahur menüsünü ikram eden Eroğlu, "Öğrencilik yıllarımızı yad ettik. O yıllara gittim, arkadaşlarımızla hazırladığımız sofralar aklıma geldi. Annem çok güzel maydanozlu yumurta yapardı ve ben de çok büyük bir zevkle yerdim. O menü geldi aklıma ve öğrenci kardeşlerimizle onu paylaşmak istedim." ifadesini kullandı.