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Tokat'ta zabıta fırınları denetledi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta zabıta fırınları denetledi

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri denetimlerde, fırın, unlu gıda imalathaneleri ve satış noktalarında temizlik, gramaj ve fiyat kontrolü yaptı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşların sağlığını düşündüklerini belirterek, "Ramazan ayında olduğumuz için vatandaşlarımızın sağlığı açısından güzel bir ramazan geçirilmesi düşüncesiyle Tokat Belediyesi olarak gramaj ve hijyen denetimlerimize devam ediyoruz. Şehrimizdeki fırınlarımızı, imalathanelerimizi ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde alışveriş yapabilecekleri yerleri denetliyoruz. En iyi denetçiler her zaman vatandaşımızdır. Bizlere katkı sağlamak için gördükleri her türlü olumsuzlukları 153 Beyaz Masa Başvuru Merkezi'mize bildirebilirler."

Gramaj ve hijyen koşullarına uyan tüm esnafa teşekkür eden Eroğlu, ramazan ayı boyunca kontrollerin süreceğini aktardı.

Tokat'ta zabıta fırınları denetledi

Tokat'ta zabıta fırınları denetledi

Tokat'ta zabıta fırınları denetledi

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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