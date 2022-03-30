Başkan Eriş yol bakım çalışmalarını değerlendirdi

"ELLERİMİZLE ONARIYORUZ"

Şehir içi yollarda sıcak asfalt yama ve kilit parke taş onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların farklı noktalarda eş zamanlı sürdüğünü kaydeden Başkan Mehmet Eriş, "Makinelerle kazılan yolları ellerimizle onarıyoruz. Ödemiş ailemize bu süreçteki özveri, sabır ve dayanışmaları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ödemiş'te bir süredir devam eden elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon altyapı çalışmaları Ödemiş Belediyesi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışmaların tamamlandığı bazı bölgelerde ilgili kurumlarca onarımlar yapılırken Ödemiş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda çukurlarla ilgili sıkıntıların en aza indirilmesi için bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

SICAK ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI TAM GAZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton ekipleri ile koordineli şekilde devam eden çalışmalarda ana arter olarak adlandırılan caddelerde sıcak asfalt yaması yapılmaya başlandı. Güvenli ve konforlu ulaşım için yüksek bir tempoyla başlayan çalışmalar program dahilinde devam edecek. Yine altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan cadde ve sokaklarda kilit parke taş onarım çalışmaları da sürüyor.

İhtiyaca göre asfalt kaplamanın yenilenmesinin de planlandığı çalışmalar kapsamında kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfaltla çukur kapatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hürriyet ve Zafer Mahallelerinde başlayan çalışmalarda son olarak Ödemiş Devlet Hastanesi acil servis çıkışı olan 1346. Sokak'ta sıcak asfalt yaması uygulandı. İnönü Mahallesi Şehir Salim İzleyen Caddesi ve Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde kilit parke taş onarımlarına devam edildi.

"MAKİNELERLE KAZILAN YOLLARI ELLERİMİZLE ONARIYORUZ"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemişimizin altyapısını güçlendirmek ve şehrimizi daha dirençli hale getirmek adına farklı kurumlarca elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon altyapı yatırımları sürüyor. Şehir merkezimiz adeta bir şantiye haline gelse de geleceğimiz adına çok önemli olan bu altyapı çalışmalarının düzenli ve derli toplu ilerlemesi noktasında Ödemiş Belediyesi olarak süreci yakından takip ediyoruz, edeceğiz. Bir kazı bitmeden ötekisinin başlaması hem bizi hem de hemşehrilerimizi zorluyor. Hemşehrilerimizin yaşadıkları sokakta mağdur olmaması adına önlemlerin alınması için ilgili kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz.Çukurları kapatmanın çukuru kazan kurum ve yüklenicinin sorumluluğu olduğunu unutmadan yaşanan sıkıntıları en aza inidirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Planlamamızı İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İZSU Genel Müdürlüğümüz ve bölgemizdeki İzbeton şantiyemizle birlikte yapıyoruz. Eğer gelecekte o sokakta yağmur suyu hattı, elektrik hattı ya da asfaltlama gibi çalışmalar olacaksa sıkıntıyı giderecek yeterlilikte daha ufak çapta çalışmalar yapıyoruz. Maliyetlerin böylesine yükseldiği bir dönemde kazılan yerlerin bir daha kazılması doğru olmaz. Aynı sokak iki kere kazılırsa bunun sıkıntısını hep birlikte yaşarız. Bu nedenle ilgili tüm kurumlarla görüşerek kalıcı çözümler için planlama yapmak zorundayız.

Kazıyı yapan kurumların çukurları kapattığı, gerekli onarımları yaptığı bölgelerin yanı sıra günlük hayatın yoğun olduğu noktalarda kendi ekiplerimizle onarım, bakım ve yenileme çalışması yapıyoruz. Tabiri caizse makinelerle kazılan yolları ellerimizle onarıyoruz. Ayrıca onarım bekleyen yollarda dolgu çalışmalarıyla doğabilecek tehlikeleri azaltmanın çabası içerisindeyiz. Sürücülerimizden de bu şekildeki yollarda bir parça daha fazla dikkatli olmalarını rica ediyoruz.

Kilit parke taş kaplama konusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizin Sanayi Sitemizde ve Zafer Mahallemizde yoğun bir çalışması söz konusu.

Ödemiş Belediyesi olarak biz de sıcak asfalt yama ve yenileme çalışmalarına başladık. Hava şartlarının elverişli gitmesiyle birlikte sezonu açtık. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de bu çalışmalarımıza destek veriyor. Program dahilinde ihtiyaca göre yer yer geniş çaplı sıcak asfalt yaması yer yer komple yenileme çalışmaları ile yıpranan yollarımızı yenileyeceğiz.

Daha önce Gazi Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Lise Caddesi'nde olduğu gibi Şehit Salim İzleyen ve Şehit Ömer Halisdemir caddelerinde de altyapı çalışmalarıyla oluşan çukurlar sonrası kilit parke taş onarımı ekiplerimizce yapılıyor. Çalışmalarda emeği ve eli olan çalışma arkadaşlarıma bu özveri dolu çabaları için teşekkür ederim.

Her şey daha güvenli ve konforlu ulaşım için. Mevcut olan imkanları en iyi şekilde ve kalıcı çözümlerle değerlendiriyoruz. Büyük Ödemiş ailemize bu süreçteki özveri, sabır ve dayanışmaları için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

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