Başkan Ergün, 'Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileridir'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bugün, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak basmasının yıldönümünü kutluyoruz. Atatürk, 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan ederek siz sevgili gençlere olan güvenini şu sözleriyle ifade etmiştir: "Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün, bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum." İşte Atatürk'ün siz sevgili gençlere ve Türk Milletine duyduğu inanç sayesinde, Samsun'dan yakılan bu kurtuluş meşalesi, Anadolu'nun her köşesine hatta Trakya'ya yayılarak o dönemin en güçlü ordularını önüne koyup yok etmiştir. Bu önemli günü kutlarken, geleceğimizin umudu olan gençlerimize bu toprakların nasıl kazanıldığını anlatmak hepimizin üzerine düşen en büyük görevdir. Çünkü Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileridir. 19 Mayıs'ları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları ve verilen mücadeleyi hiçbir zaman unutmadan kutlamalıyız. Bu duygularla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor; başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canlarını ve kanlarını feda eden aziz atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene…"

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