Başkan Ergün, toplu taşıma esnafının sorunlarını dinledi - Haberler

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Başkan Ergün, toplu taşıma esnafının sorunlarını dinledi

Bültenler - Güncel
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Başkan Ergün, toplu taşıma esnafının sorunlarını dinledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Açıkel'i ağırladı.

Toplu taşıma esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette, bu sorunların çözümü noktasında atılacak adımlar noktasında istişarelerde bulunuldu.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Açıkel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz de yer aldı. Toplu taşıma esnafının yaşadığı sorunların masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Ergün, konuklarının taleplerini ve sorunlarını dinledi. Manisa'da yaşayan her bireyin mutluluğu ve huzuru için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Ergün, sorunların çözümü noktasında atılacak adımlar ile ilgili konuklarıyla istişarelerde bulundu. Başkan Ergün'ün her zaman esnafın yanında olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, destekleri ve kendilerini ağırlamaları nedeniyle teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Cengiz Ergün Esnaf Odası Manisa Güncel Haberler

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