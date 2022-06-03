Başkan Ergün Şehit Necdi Şentürk Parkı'nı İnceledi - Haberler

Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Ergün, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akhisar halkının aileleri ile vakit geçirmekten mutlu olacağı bir parkın hizmete gireceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda başlatılan düzenleme ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarla park yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çay bahçesi ve büfelerin çevresinde tasarlanan oturma alanları, pergoleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme alanları ile Şehit Necdi Şentürk Parkı Akhisarlıların kullanımına sunulacak. Mevcut ağaçların korunacağı projede, yeni ağaç dikimleri de yapılarak yeşil alanlar arttırılacak ve Akhisar halkının aileleri ve çocukları ile vakit geçirmekten mutlu olacağı bir park Akhisar'ın hizmetine girecek.

Çalışmalar Hakkında Bilgiler Aldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, düzenleme ve yenileme çalışmaları devam eden Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda incelemelerde bulundu. İnönü Mahalle Muhtarı Figen Karabulut tarafından park girişinde karşılanan Başkan Ergün'e MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım ve Uğur Başkal, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Daire Başkanları ile Meclis Üyeleri eşlik etti. Başkan Ergün, incelemeleri esnasında Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. İnönü Mahalle Muhtarı Figen Karabulut da çalışmalar nedeniyle mahalle sakinleri adına Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Vatandaşların Vakit Geçirmekten Mutlu Olacakları Bir Park Olacak

Şehit Necdi Şentürk Parkı'nın Akhisar için önemli olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Parkımız için güzel bir yenileme projesi hazırladık. Parkta bulunan mevcut ağaçları koruduğumuz proje ile Şehit Necdi Şentürk Parkı'na yepyeni bir görünüm kazandıracağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Akhisar halkının aileleri ve çocukları ile vakit geçirmekten mutlu olacağı bir parkı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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