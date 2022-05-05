Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ni İnceledi

Kula'da düzenlenen Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'nde 'Yunus Emre Gönül Sofrası ve Kadir Gecesi Programı'na katılmak için ilçeye ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye'nin ilk ve tek Jeoparkı olan Kula- Salihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı girişinde yapım çalışmaları devam eden proje içinde Müzesi, seminer salonu, kafeteryası, hediyelik eşya salonu, yönetim odasının yer alacağı Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi, son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Ergün'e incelemesinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları,MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, meclis üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Yapılan ve devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte Kula'ya turizm açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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