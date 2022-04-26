Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı

Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne bizleri kavuşturan yüce Allah'a binlerce kez hamt olsun. Bugün, Mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın manevi hazzını, rahmetini ve bereketini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin rahmet ve bereketinin, ülkemizin her bölgesine çağlayan bir nehir gibi ulaşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şüphesiz bu kutsal gece; gönül dünyamızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin Manisa'mızı, ülkemizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatarak tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin, aziz milletimizin ve Türk- İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten duygularımla tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarınız kabul ve makbul olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

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