Başkan Ergün'den 23 Nisan Mesajı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Şanlı tarihimizin önemli sayfalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102'nci yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualarla Gazi Meclisimiz açıldı. Bu kutlu gün, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir.Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi: "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir"

Sevgili Çocuklar,

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1929'da bu kutlu günü sizlere bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte, Ata'mızın siz çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü sizler, geleceğimizin teminatısınız. Sizlerden tek beklentimiz var; ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın hangi koşullarda ülkemizi kurtardığını hatırlayarak, vatanınıza ve milletinize hayırlı evlatlar olmanızdır. Bu duygularla başta siz değerli çocuklarımız olmak üzere tüm Dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Bizlere bu vatanı emanet eden büyük dahi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygıyla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!"

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