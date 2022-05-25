Başkan Ergün, Besim Dutlulu'yu ziyaret etti - Haberler

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dutlulu, ilçeye kazandırılan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çağlak Festivali açılışı, vatandaş ve muhtar buluşması dolayısıyla ziyaret ettiği Akhisar ilçesinde Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile bir araya geldi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve heyetini belediye hizmet binası önünde karşıladı. Ziyarette meclis üyeleri de yer aldı.

Dutlulu Hizmetler için Teşekkür Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Dutlulu, "Sizleri Akhisar'da ağırladığımız için mutluyuz. Akhisar bu dönemde önemli hizmetler aldı. Bu noktada asfalt hizmetleri,bitüm desteği, Merkezpark, Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi, Kırbağlar mevkiinde yapılacak hizmetleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Akhisarlıların Mutluluğu için Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz

Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bugün Çağlak Festivali vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Covid döneminde vatandaşlarımızdan ve ilçelerimizden biraz uzak kaldık. Artık inşallah normalleşme ile birlikte halkımızla iç içe olacağız. Bu makamlarda olduğumuz sürece önemli olan hep birlikte Akhisarlı hemşerilerimizin mutlu olacağı hizmetleri hayata geçirmektir. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hanpaşa Düğün Salonu Akhisar Belediyesine

Ziyarette iki belediye arasında işbirliği protokolü de imzalandı. Protokol sonrası konuşan Başkan Ergün, "Hanpaşa Mahallemizdeki Çok Amaçlı Etkinlik Salonunu 5 yıllığına Akhisar Belediyesine tahsisini gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, işbirliği protokolü için teşekkür etti. Konuşmaların ardından hediyeleşme ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle ziyaret noktalandı.

Bültenler / Güncel