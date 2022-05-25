Başkan Ergün, Akhisar'daki personelle buluştu - Haberler

Başkan Ergün, Akhisar'daki görevli personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçe temasları kapsamında Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Hizmet binası önünde çiçekle karşılanan Başkan Ergün ve beraberindeki heyet, görevli personellere iyi çalışmalar diledi. Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen çalışmaların son durumu hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede olduğu gibi Akhisar ilçesinde de en güzel hizmetleri hayata geçirmek için durmadan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Gıda Bankasını Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyet, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bitişiğindeki Gıda Bankasını da ziyaret etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Gökhan Kiriş, Akhisar Gıda Bankasının ulaştığı hane sayısı hakkındaManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e bilgiler verdi. Başkan Ergün, personellerle hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti sonlandırdı.

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