Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, gençlerle bir araya geldi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Ekim, ilçede gençlere yönelik hizmetleri anlattı.

Ekim, genç nüfusun Akçaabat'ta verimli vakit geçirebilecekleri ve eğlenebilecekleri alanlar oluşturmaya gayret etiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Söğütlü'de kültür merkezi inşaatının yapımına başladık. Yine siz gençler için Akçaabat'a spor kompleksi kazandırıyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz. Tiyatromuz, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği korolarımız, horon kurslarımız, opera bale günlerimiz, konferanslarımız, müzik ve resim kurslarımız var. Bunların hepsi sizler için."

Gençlere çok okuyup çok araştırmalarını tavsiye eden Ekim, "Gelecek sizin ellerinizde şekillenecek. Geleceğimizin söz sahibi sizlersiniz. Geleceği bugünden tasarlamalısınız. İnanarak çok çalışırsanız başarı kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.