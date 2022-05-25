Başkan Ekicioğlu'dan okul ziyaretleri - Haberler

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, okulları ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, Borsa İstanbul 23 Nisan İlkokulu ile Borsa İstanbul 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

İdareci ve öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Ekicioğlu, 2021-2022 yılının ikinci yarısının son haftalarının yaklaşmasıyla okul ziyaretlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Eğitimin genel durumu, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları, beklentileri ve sorunları noktasında görüş alışverişinde bulunduğunu vurgulayan Ekicioğlu, dönem sonu ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere başarı diledi.