Başkan Dutlulu sanayi esnafını ziyaret etti

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Pazarcı esnafı ziyareti ardından Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bugün Nuri Giyik Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talepleri yerinde dinledi.

Esnaf ile sohbet eden Belediye Başkanı Dutlulu, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek göreve geldiği ilk günden bu yana sorunlara Akhisar halkı ile birlikte çözüm önerileri aradıklarını belirtti.

Başkan Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi esnafımızın çay sohbetine konuk olduk ve bereketli kazançlar diledik. Halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya, taleplerine hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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