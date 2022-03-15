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Başkan Dutlulu sanayi esnafını ziyaret etti

Bültenler - Güncel
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Başkan Dutlulu sanayi esnafını ziyaret etti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Pazarcı esnafı ziyareti ardından Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bugün Nuri Giyik Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talepleri yerinde dinledi.

Esnaf ile sohbet eden Belediye Başkanı Dutlulu, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek göreve geldiği ilk günden bu yana sorunlara Akhisar halkı ile birlikte çözüm önerileri aradıklarını belirtti.

Başkan Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi esnafımızın çay sohbetine konuk olduk ve bereketli kazançlar diledik. Halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya, taleplerine hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Bültenler / Güncel

Besim Dutlulu, Türkiye, Akhisar, Esnaf, Güncel, Haberler

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