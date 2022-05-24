Başkan Dutlulu, Kayalıoğlu Mahallesi Meydan Projesi'ni İnceledi - Haberler

Kayalıoğlu Mahallesi'nde çalışmaları devam eden meydan projesi çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye giden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle sakinleri ile de görüşerek hem taleplerini dinledi hem de yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Plan ve program dahilinde Akhisar'ın tüm mahallelerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Dutlulu, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Kayalıoğlu mahallemizde gerçekleştirilen Meydan Projesi ve park yenileme çalışmalarını incelemek ve halkımızla görüş alışverişinde bulunmak için mahallemize geldik. Tamamlandığında çocuk oyun alanları, oturma bankları, peyzaj düzenlemesi, kent mobilyaları ve süs havuzları ile mahallemiz şık ve modern bir görünüme kavuşacak. Cumhuriyet Parkımızı da baştan sona yeniledikten sonra halkımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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