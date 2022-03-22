Başkan Dutlulu'dan, özel çocuklar sürpriz ziyaret

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili'yi çiçeklerle karşılayan down sendromlu gençler, şarkılar eşliğinde devam eden eğlenceli sohbet ve etkinliklerle doyasıya eğlendi. Sohbeti ardından pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Akhisar Belediyesi Hürriyet ve Efendi Mahalle kreşlerinde eğitim gören minikler, down sendromlu kardeşleri ile bir araya geldi ve tüm engelleri aşarak hep birlikte eğlendiler.

Sevgiyle tüm engellerin aşılacağına vurgu yapan Başkan Besim Dutlulu, "+1 farkla geleceğe umutla koşabilen çocuklar için bilinçlenmenin ve farkındalığın önemini biliyoruz; sevgiyle bu bilincin artmasını diliyoruz, bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.

Arkadaşlarımın, kardeşlerimin hepsi pırıl pırıl gülümsüyor. Bugün Akhisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde onlarla bir araya gelerek sohbet ettik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız da Kapaklı Zeliha Keskinoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek türlü etkinlikler düzenledi.

Onların bizlerden hiçbir bir farkı olmadığını unutmayalım, onları hep sevgiyle kucaklayalım. Çünkü gerçek dostlar kromozom saymaz" ifadelerini kutladı.

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