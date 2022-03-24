Melikgazi Belediyesinden çocuklara yönelik robotik kodlama kursu - Haberler

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Melikgazi Belediyesinden çocuklara yönelik robotik kodlama kursu

AA - Murat Asil - Güncel
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Melikgazi Belediyesinden çocuklara yönelik robotik kodlama kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmaları için robotik kodlama kursu açtıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmaları için robotik kodlama kursu açtıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların topluma faydalı bireyler olmalarını hedeflediklerini belirtti.

Eğitimde ve teknolojide öncü çalışmalarla yeni projeler üretmeye devam edeceklerini bunlardan birinin de robotik kodlama kursları olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"72 saat süren robotik kodlama kursumuz çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar için kurslar Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde bulunan teknoloji atölyelerimizde veriliyor. Geleceğimiz olan çocuklar, kodlamayı ne kadar erken öğrenirse bilime, eğitime ve teknolojiye katkıları da o kadar çabuk olur. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar, zihinsel gelişim, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösteriyor."

Melikgazi Belediyesinden çocuklara yönelik robotik kodlama kursu

Melikgazi Belediyesinden çocuklara yönelik robotik kodlama kursu

Melikgazi Belediyesinden çocuklara yönelik robotik kodlama kursu

Melikgazi Belediyesinden çocuklara yönelik robotik kodlama kursu

AA / Murat Asil - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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