Melikgazi Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi - Haberler

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Melikgazi Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi

AA - Murat Asil - Güncel
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Melikgazi Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi

Melikgazi Belediyesi personeline sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi.

Melikgazi Belediyesi personeline sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi.

Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, personele yönelik madde bağımlılığının nasıl önlenebileceği konusunda düzenledikleri seminerin verimli geçtiğini belirtti.

Sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı verilen mücadeleyi her zaman destekleyeceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Psikiyatrist Tuğba Kara Hanım, madde bağımlılığının nasıl önlenebileceğini anlattı. Bağımlılık geliştikten sonra zararlı alışkanlığı bırakmak ve tedavi süreci oldukça güçleşiyor. Bağımlılık gelişmeden önce önlem alınması daha önemli. Sigara ve uyuşturucu gibi konularda kararlı olmak, sabırlı olmak çok önemli ve bırakamıyorsanız muhakkak bir destek alın. En etkili çözüm ise asla başlamamaktır. Melikgazi Belediyesi olarak sigarayla madde bağımlılığı ile mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu bağlamda yürütülen çalışmaların da her zaman destekçisi olacağız."

Öte yandan seminer sonunda, sigara kullanan kişilere karbonmonoksit ölçümü yapılarak sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi.

Melikgazi Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi

Melikgazi Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi

Melikgazi Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi

Melikgazi Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi

AA / Murat Asil - Güncel

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