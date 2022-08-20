Başkan devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı

MERSİN'de, ikisi de görme engelli Yücel Şenol (45) ile Şükran Çiftçi (44), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın devreye girip, Çiftçi'nin babasını ikna etmesiyle, evliliğe ilk adımlarını attı.

İstanbul'da yaşayan Yücel Şenol ile Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan kendisi gibi görme engelli Şükran Çiftçi bir süre önce tanıştı. Çift, bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak durumdan haberdar olan Şükran Çiftçi'nin babası Mehmet Çiftçi, görme engelli olduğu için kızının evliliğine sıcak bakmadı.

Şükran Çiftçi de Başkan Gültak'a teşekkür ederek, "Bizim isteğimizi kırmadıkları için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.