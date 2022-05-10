Başkan Demirbaş, Cumhuriyet Savcısı Deniz ile Teğmen Almış'ın nikahını kıydı - Haberler

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Başkan Demirbaş, Cumhuriyet Savcısı Deniz ile Teğmen Almış'ın nikahını kıydı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Başkan Demirbaş, Cumhuriyet Savcısı Deniz ile Teğmen Almış'ın nikahını kıydı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Birecik'te görevli Cumhuriyet Savcısı Merve Deniz ile hava mühendis Teğmen Ebuzer Almış'ın nikahını kıydı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Birecik'te görevli Cumhuriyet Savcısı Merve Deniz ile hava mühendis Teğmen Ebuzer Almış'ın nikahını kıydı.

Çubuk Tarihi Bekir Ağalar Konağı'nda bulunan nikah salonunda gerçekleştirilen törende nikahı kıyan Demirbaş, çifte mutluluklar diledi. Demirbaş, evlilik cüzdanını geline verdi.

Demirbaş, avukatlık döneminde kendisinin yanında stajyerlik de yapan Deniz'in nikahını kıymaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Çok başarılı bir savcımızdır. Meslek ve aile hayatında başarılar diliyorum. Eşi Ebuzer komutanımız da tam bir komutan edasında. İki de hem güzellikleri hem meslekleri hem de kıyafetleriyle çok yakıştı." ifadesini kullandı.

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AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Cumhuriyet Savcısı, Baki Demirbaş, Evlilik, Güncel, Haberler

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