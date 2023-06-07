Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sel afetinde belediyenin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. Sel nedeniyle Ladik ilçesinde bir kişi hayatını kaybetti. Merkez ilçelerin yanı sıra Ladik, Bafra, Terme ve Salıpazarı sele teslim oldu.

Başkan Demir: "Bu afette tüm imkanlarımızı seferber ettik"

SAMSUN - Selin vurduğu Samsun'da çevre etkinliğinde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2 gün boyunca çok yaygın bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Bu afette can kaybının önüne geçmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

5-6 Haziran'da etkili olan, bazı ilçelerde metrekareye 250 kiloya yakın yağmur düşen Samsun'da taşkın ve su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle Ladik ilçesinde bir kişi hayatını kaybetti. Merkez ilçelerin yanı sıra Ladik, Bafra, Terme ve Salıpazarı sele teslim oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri sele karşı seferber oldu. Ekipler kırsalda ve şehir merkezlerinde selin yaralarını sarmak için yoğun mesai harcadı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Çevre Haftası Kutlama Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sel afetinde belediyenin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. Demir, "2 gün boyunca çok yaygın bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti. Daha önce Samsun'da çevre sorunlarından kaynaklanan afetlerde çok can kayıplarımız olmuştu. Bu afette can kaybının önüne geçmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

"Çok büyük bedeller ödedik"

"Çevreyi, şehrimizi oluştururken, gelecek nesillere devrederken ihmallerimizden kaynaklanan belki de duyarsızlığımızdan kaynaklanan çok büyük bedeller ödediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadesini kullanan Demir, şunları söyledi:

"Samsun'da bugün Akdeniz havası, dün ve önceki gün ise kış havası vardı. Yani 2 gün önce kışı yaşıyorduk. Mevsimler iyice kaydı. Bu gidişle gelecekte bırakın afetle mücadele etmeyi, geri dönüşümle ilgili çalışma yapmayı, yaşadığımız dünyayı neredeyse kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapma noktasında çok önemli bir iş birliği yapma noktasında kararlılıktan geri durulmaması gerekiyor. Belediye olarak bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların merkezinde bize emanet edilen bu dünyayı yavrularımıza iyi şartta teslim etme bilinciyle hareket ediyoruz."