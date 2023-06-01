Başkan Demir, 'Ardahan'a yatırımlar devam edecek'

Ardahan Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Demir kentte yatırımların devam edeceğini söyledi.

Başkan Demir, kentin daha güzel bir hale getirmek ve sosyal yaşam alanlarını genişletmek amacıyla belediyemizce projelendirilen Lise caddesindeki çay bahçesi, kale ve kura nehrine entegre park içi bisiklet yolu çalışması ve Alabalık deresinin üzerine asma çardaklar yapım işlerini denetledi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Faruk Demir, yapılan çalışmaların hepsinin Ardahan'a artı değer katan, sosyal imkanları genişleten ve şehrin görsel güzelliğine renk katan çalışmalar olduğunu söyledi.

Başkan Demir ayrıca, Ardahan'ı kaçıp kurtulma memleketi olmaktan kurtarıp, göç alan bir il haline getirme noktasında çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. - ARDAHAN