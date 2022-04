Başkan'dan Şehitler Haftası Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Şehitler Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda şehitlik makamının gerek dinimizde gerekse aziz Türk halkının nezdinde çok kutsal olduğunu ifade ederek" Allah yolunda, bağımsızlık için canlarını feda eden şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onların bıraktığı yolda vatan için yılmadan hizmet etmek de boynumuzun borcudur" dedi.

Başkan Büyükakın, Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyükakın "Şanlı tarihimizin en önemli, en büyük savaşlarında vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan tüm saldırıların karşısında göğsünü siper etmiş kahraman şehitlerimizi ve bu yolda savaşan gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti; Milletimiz, bağımsızlık olgusunu daima her şeyin üstünde tutmuştur. Aziz milletimiz, bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almıştır. Milletimiz bir iftihar madalyası gibi şehitlerini, gazilerini göğsünde taşımaktadır. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabiliyorsak bunda şehit ve gazilerimizin gösterdiği şanlı mücadelelerin tesiri büyüktür. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

