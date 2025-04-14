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Başkan'da Nisan Ayında Kar Yağışı Sürprizi

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Van'ın Başkale ilçesinde yazı bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinde kar yağışı ile uyandı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, 5 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı çiftçileri zor durumda bıraktı.

Başkale'de nisan ayında kar yağışı etkili oldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde yazı bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinde güne kar sürpriziyle uyandı.

2 bin 460 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale'de hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, evlerin çatıları ile araçlar karla kaplandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı ilçede vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Türkiye'nin batısı yazı yaşıyor. Biz hala kışı yaşıyoruz. Ben kendim çiftçiyim. Hayvanlarımızı 20 gündür meraya salıyorduk. Nisan ayındayız ve hayvanların yemi de bitmiş, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala kışı yaşıyoruz. Allah'ın izniyle bu sene yaz biraz daha erken gelseydi iyi olurdu" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Güncel
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