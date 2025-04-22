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Başkan Çolakbayrakdar ve eşi çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Başkan Çolakbayrakdar ve eşi çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi'nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar ve eşi, miniklerin hazırladığı gösterileri izledi.

Törende çocukların gelişimine yönelik yapılan çalışmalara dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda yetişebilmesi içindir. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır."

Çolakbayrakdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu'nda da bir dizi etkinlik düzenleyecek.

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Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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