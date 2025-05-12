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Başkan Çolakbayrakdar, Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Çolakbayrakdar, Vatandaşlarla Buluştu
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başkan Sizi Dinliyor' programı kapsamında Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve anında çözümler üretti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen programda vatandaşların taleplerini dinleyen Çolakbayrakdar, temizlik gibi acil yapılması gereken istekler için ilgili müdürlükleri arayıp, çözüme kavuşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 410 bin nüfuslu ilçede yaşayan hemşehrilerinin taleplerini öğrenmek için gece gündüz demeden yanlarında yer aldıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi ve projelerimizi şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak. Biz bu şehri seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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