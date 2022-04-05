Kocasinan Belediyesi TEKNOFEST'e gidecek öğrencileri destekleyecek

Kocasinan Belediye Meclisi, Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022'ye katılacak öğrencilerin projelerinin desteklenmesi için mecliste oy birliğiyle karar aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin hayallerini belediyenin projeleriyle gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti.

Meclis üyelerine karardan dolayı teşekkür eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geniş kapsamlı katılımla TEKNOFEST'e gidecek lise ve üniversite öğrencilerimize destek vereceğiz. Farklı yazılımları geliştiren ve projeler üreten çok sayıda öğrencimiz var. Özellikle gençlerimizin müthiş bir heyecanı var. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz."