Başkan Ahmet Çolakbayrakdar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayı öncesi belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi atölyesinde düzenlenen programa, Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Program öncesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Ahmet Doğan, Çolakbayrakdar'a yazdığı şiiri okudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri başarılı projeler ve vatandaşlar tarafından takdir edilen hizmetler neticesinde gittikleri her yerde Kayserililerin güler yüzü ile karşılanmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, "Bize gelen her bir teşekkür bilesiniz ki 1500 çalışanımıza yapılmış bir teşekkürdür. Rabbim güzel işleri hep birlikte yapmayı nasip eylesin. İşçilerimizin hakları ve alın terleri neyse hukuk çerçevesinde haklarını vermek en önemli görevlerimizden biridir. İşçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Çelik de Kocasinan Belediyesinin büyük bir aile olduğunu belirterek, Çolakbayrakdar'ın iyi günde kötü günde yanlarına olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çalışanlar, Çolakbayrakdar'a plaket takdim etti.