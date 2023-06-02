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Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla toplantılarını sürdürüyor

Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla toplantılarını sürdürüyor

Güncel Haberler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki üçüncü ve dördüncü bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerde yapılması gereken hizmetlerin birebir takipçisi olacaklarını belirten Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki üçüncü ve dördüncü bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Sinan Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Mahallelerde yapılması gereken hizmetlerin birebir takipçisi olacağını ve çözüme kavuşturacaklarını belirten Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, muhtarlarla istişare neticesinde mahalleleri 10 bölgeye ayırdıklarını, hem muhtarlara daha fazla zaman ayırabilmek hem de toplantıların daha verimli olması için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Güncel Haberler

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