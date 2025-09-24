Başkan Çolakbayrakdar, minik öğrencilerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Buğdaylı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Delibaş İlkokul ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet ederek, yaş pasta kesti, akıl ve zeka oyunları oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Belediye olarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel projeleri artırarak sürdüreceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, hatıralarında silinmeyecek izler bırakacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Her çocuk kendini değerli hissettiğinde, geleceğe umutla bakar. Bu nedenle her fırsatta çocuklarımızın yanında oluyor, onların hayallerini ve mutluluklarını destekliyoruz. Her çocuk, bir tebessümle dünyayı güzelleştirir. Onların mutluluğu, bizlere her zaman ilham verir. Bugün burada minik yüreklerle bir araya gelmek, onların neşesine ortak olmak bizim için tarifsiz bir mutluluk."