Erkilet'teki millet bahçesi ağaçlandırılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Mahallesinde 70 bin metrekare alana yapılacak millet bahçesinde ağaçlandırma ve tanıtım çalışması yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, millet bahçesinde ilk olarak ağaçlandırma yaptıklarını özellikle 15-20 yaş arası ağaçları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Millet bahçesinin konumuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Burası vatandaşların piknik yapabileceği, çocukların oynayabileceği ve sosyal donatıların bulunduğu bir mekan olacak. 40 bin metrekare üzerinde tamamen yeşil alan yer alacak. Bu bölgenin farklı bir önemi daha var. Erkilet'in kadim mahallesi Arabidin, hazırladığımız projeyle doğal yapısına uygun yeniden inşa edilecek. Buradaki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nü restore ettik ve günümüze kazandırdık. Gök Gözlem Evi haline dönüştüreceğimiz köşkü iç tefrişat çalışmalarının tamamlanmasıyla bir kültür varlığı olarak şehrimize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ve muhtarlarla ağaç dikip, can suyu verdi.