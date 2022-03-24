Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlik Ormanı" kuracaklarını açıkladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kent genelinde lise öğrencileri ile "Gençlik Ormanı" projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kariyer planlama kapsamında Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Çolakbayrakdar, Türkiye'de ses getirecek projelere imza atacaklarını ve tüm liseli gençlerle "Gençlik Ormanı" kuracaklarını belirtti.

Öğrencilere kendilerini mutlu edecek hedefler belirlemeleri gerektiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Fedakarlık gösterip, çalışıp, gayret ettikten sonra sizi mutlu edecek hedeflere ulaşırsınız. Her biriniz, aileniz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için değerlisiniz. Bu değerin farkında olup, donanımlı bireyler olarak kendinizi yetiştirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Eğitime ve öğretime her zaman destek olmaya devam edeceklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tüm liseli gençlerle birlikte 'Gençlik Ormanı' projesini hayata geçireceğiz. Gençler adına bir ormanı şehrimize kazandıracağız. Yeşile büyük önem veriyoruz ve bir yandan parklar yaparken bir yandan da ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Bu noktada her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir. Diktiğimiz ağaçları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız."