Başkan Çolakbayrakdar depremzedelerle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen ailelerle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kocasinan Kız Yurdu'nda kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bayramlaşan Çolakbayrakdar, "Devletimiz ve belediyelerimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapıyor ve yapmaya da devam edecek. İnşallah bundan sonra doğduğunuz topraklarda güzel hatıralar biriktirmek nasip olsun. Elimizden ne geliyorsa imkanlar ölçüsünde her zaman yanınızdayız. İnşallah bu zor günleri hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar'a eşi Fatma Çolakbayrakdar da eşlik etti.